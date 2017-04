À vous la parole

Pour une quatrième année consécutive, Cité-Jardin hausse les coûts des soins et services de façon « abusive » à ses résidants. La hausse d'une centaine de services est 2,5 fois plus élevée (3,5 à 8,8 %) que la hausse de 1,4 % des rentes (Régime des rentes du Québec, Régime de pensions du Canada, Pension de la sécurité de la vieillesse, Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances, etc). Presque le tiers de ces coûts ont augmenté de plus de 5 %, comme les repas, en croissance de 6,5 à 15,4 %. Ces hausses sont inacceptables quand le panier d'épicerie n'a crû que de 2,5 % en 2016. Enfin, ces augmentations font fi des conclusions de la Régie du logement qui prévoit une hausse inférieure à 1 % pour 2017. L'appauvrissement des retraités à Cité-Jardin provoquée par ces hausses récurrentes et abusives est inacceptable et doit être dénoncé.

Jacques Cardinal, Gatineau