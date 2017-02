À vous la parole

Vous voulez réagir à l'actualité? Écrivez à editorial@ledroit.com . Ne seront publiées que les lettres portant les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de l'auteur. Seuls le nom et le lieu de résidence apparaîtront.

Originaire de la région de l'Amiante, ayant travaillé dans ces mines comme plusieurs membres de ma famille, je trouve déplorable cette réaction à l'amiante dans l'article «Gatineau boucle le Centre sportif» (Le Droit, 3 février). Il faut vraiment être mal informé. Dans ce cas, on devrait fermer toutes les intersections car le risque d'accident est beaucoup plus grand que le risque d'être contaminé par une «partie de tuyau contenant 12 % d'amiante qui est dans un état douteux dans un local fermé du sous-sol» du Centre sportif.

À Thetford Mines, des montagnes de résidus d'amiante sont au grand air. Et on y vit très vieux. La poussière d'amiante est dangereuse en très grande quantité et si on y est exposé sur de longues périodes.

Ici, on entretient la peur et l'ignorance face à l'amiante. À qui est-ce que ça rapporte?

Richard Croteau, Val-des-Monts