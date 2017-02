À vous la parole

Vous voulez réagir à l'actualité? Écrivez à editorial@ledroit.com . Ne seront publiées que les lettres portant les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de l'auteur. Seuls le nom et le lieu de résidence apparaîtront.

La Fromagerie St-Albert est l'une des plus ferventes défenderesses de la langue française en Ontario. Nos membres sont francophones dans l'âme et nos employés le sont tout autant. Dans toutes nos communications et publications, nous nous assurons de mettre le français comme langue première et nous sommes soucieux que cela demeure ainsi.

Il est important de comprendre que « La Poutine week » n'est pas un événement de la Fromagerie St-Albert, mais bien un événement pancanadien organisé par un groupe de Montréal auquel fait référence le chroniqueur Denis Gratton («Et les coqs, eux?») et la correspondante Suzanne Barbeau («Poutine Week?», Le Droit, 2 février).

Notre restaurant participe à « La Poutine week », et là s'arrête notre implication. Le nom n'est pas une marque de commerce qui appartient à la Fromagerie St-Albert et par conséquent, nous ne pouvons pas le traduire à notre guise. Notre coeur est et demeurera francophone à tout jamais.

Éric Lafontaine, directeur général de la Fromagerie St-Albert