À vous la parole

On aura dit bien des choses à propos de Stéphane Dion mais on n'a pas donné assez de crédit à cet homme qui a toujours fait un travail colossal dans l'ombre de politiciens plus flamboyants. Son honnêteté n'ont pas toujours eu la cote. ll me fait parfois penser à Joe Clark, toute partisannerie confondue. Deux hommes sincères et fidèles. Il représentera très bien le Canada en Allemagne et demeurera cet homme d'une intégrité à en faire rougir plusieurs.

Denis Gagnon, Orléans