À vous la parole

Vous voulez réagir à l'actualité? Écrivez à editorial@ledroit.com . Ne seront publiées que les lettres portant les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de l'auteur. Seuls le nom et le lieu de résidence apparaîtront.

Qu'avons-nous à gagner de cette haine ? À repousser l'autre, à monter des murs ? Notre planète se fragilise. Nous pouvons tous faire taire cette haine, cette peur de l'autre afin d'arriver à reconnecter notre planète sur le grand respirateur de notre coeur humain pour l'espoir en un demain plus lumineux.

L'attentat dans la mosquée de Québec est une apocalypse pour éliminer des humains qui ont le droit de vivre, de prier. Cet attentat laisse des scènes de désolations, des coeurs meurtris à jamais, des rêves brisés trop tôt, des humains anéantis par une perte ignoble et sans raison, des enfants orphelins par un geste gratuit.

Le terrible attentat de Québec est le fruit d'attitudes d'intolérance et de mépris pour l'étranger, pour la religion musulmane et la présence de nos frères et soeurs venus d'ailleurs.

Nous travaillons ensemble à améliorer notre société en favorisant la compréhension mutuelle, l'entraide et l'accueil. Nous voulons dire à toutes les victimes notre profonde solidarité. Nous voulons affirmer à nos frères et soeurs musulmans qu'ils font partie de la société québécoise.

Le Collectif islamo-chrétien de l'Outaouais, Gatineau