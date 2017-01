À vous la parole

Vous voulez réagir à l'actualité? Écrivez à editorial@ledroit.com . Ne seront publiées que les lettres portant les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de l'auteur. Seuls le nom et le lieu de résidence apparaîtront.

Donald Trump est le détonateur que les extrémistes de tous bords attendaient : leur objectif ultime est de détruire notre société en dressant les gens les uns contre les autres. Sous prétexte de rendre sa grandeur à son pays, le président américain agit exactement de la même façon. Il dispose cependant de moyens bien supérieurs aux leurs. D'un coup de plume, il agit simultanément sur plusieurs points du globe et provoque ainsi des réactions extrêmes. Notre civilisation finira par disparaître. Qu'en naîtra-t-il ? Une société plus juste dans laquelle on se contentera de produire ce qui est nécessaire, équitable ? Ou une société religieuse remplie de superstitions, dominée par de beaux parleurs qui auront droit de vie et de mort sur les autres ? Je ne suis pas sûr de vouloir le savoir.

JF Siroit, Ottawa