À vous la parole

Vous voulez réagir à l'actualité? Écrivez à editorial@ledroit.com . Ne seront publiées que les lettres portant les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de l'auteur. Seuls le nom et le lieu de résidence apparaîtront.

Le 25 janvier, Le Droit titrait « Aucune pharmacie ouverte le dimanche ». Dans la planification stratégique 2005-2010 que j'ai rédigée à la demande du conseil d'administration du CSSS de Papineau à l'époque, une des 12 recommandations consistait en la création d'un point de services à Chénéville pour améliorer l'accès aux services - priorité ministérielle à l'époque - de la population du secteur nord de la Petite-Nation. Le rapport annuel de gestion 2006-2007 le répète parmi ses priorités d'action 2007-2008. Dix ans plus tard, on formule toujours le même problème, on pose toujours la même question et on attend toujours la même réponse ?

Jean-Pierre Allard, Gatineau