À vous la parole

Je ne pensais pas que Justin Trudeau se réjouirait aussi vite de l'élection de Donald Trump. Avec quel enthousiasme il s'est dit « en faveur » de l'oléoduc Keystone XL, pour exporter encore plus de notre pétrole « propre ». Plus de sable dans l'engrenage, tout baigne dans l'huile ! L'an dernier, son gouvernement approuvait la vente de véhicules militaires à l'Arabie saoudite : des amis de l'Amérique ceux-là aussi. Et pour les paradis fiscaux, c'est « business as usual ». Quelle différence donc entre libéraux et conservateurs !

Gilbert Troutet, Gatineau