À vous la parole

Le temps de réponse du service d'urgence 9-1-1 m'attriste car une dame a perdu la vie. La police de Gatineau est arrivée trop tard. Le présumé responsable est en évaluation psychiatrique. Pendant ce temps, il était suivi par deux intervenants de l'hôpital Pierre-Janet. Qu'en est-il de notre sécurité ? Je suis en réflexion. Et pendant ce temps, nos élus se chamaillent et le maire Maxime Pedneaud-Jobin tente de récupérer la ballon qu'il a échappé. Et il a également mis trop de temps à répondre.

La confiance envers le service du 9-1-1 à Gatineau est-elle affectée ? Pas du tout. On ne sait toujours pas ce qui a été dit au 9-1-1 et qui a résulté en une perte de vie. C'est trop facile de blamer le répartiteur, et de fermer le dossier. Comment peut-on juger lorsqu'on a aucune information valable sur ce qui a initié le délai... Il faut absolument que la police rende publique la bande audio de l'appel au 9-1-1. Je ne peux pas croire les versions offertes sans écouter cette source. L'autorité n'est pas une suprématie. De fait, l'éditorial de Pierre Jury, Des questions sans réponses (Le Droit, 25 janvier) offre une vision plus globale et plus complète du sujet à traiter.

Aimé Laître, Gatineau