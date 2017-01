À vous la parole

Je ne pourrais être plus en accord avec Patrice Duquette et sa chronique « Ode aux carrefours giratoires » (Le Droit, 17 janvier) car ils comportent plusieurs avantages. Ils rendent les intersections plus sécures en ralentissant la circulation alors qu'un feu de circulation ne force à ralentir que lorsqu'il est rouge. Ils ne nécessitent aucun entretien ou programmation. Esthétiquement beaucoup plus attrayant qu'un feu de circulation ; on peut même servir en installant au centre différentes sculptures, objets d'arts ou aménagements paysagers. Bref, plus beau, plus sécure, ne font jamais défaut et ralentissent la vitesse des automobilistes tout en maintenant un certain flot de circulation. Idéal pour une ville ou municipalité qui veut se donner ou conserver un aspect champêtre. Que demander de plus sinon leurs proliférations.

Claude E. Desrochers, Cantley