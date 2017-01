À vous la parole

Vous voulez réagir à l'actualité? Écrivez à editorial@ledroit.com . Ne seront publiées que les lettres portant les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de l'auteur. Seuls le nom et le lieu de résidence apparaîtront.

J'ai été très amusé par le reportage « Dindons sur le tarmac » (Le Droit, 19 janvier). On semble bien surpris que des dindons réussissent à franchir une clôture de 2,5 m. Les dindons sont des oiseaux qui volent très bien et très haut. Une clôture de quelques mètres n'est pas un obstacle. Il peut décoller presque à la verticale et atteindre des hauteurs insoupçonnées. Quiconque ayant déjà chassé le dindon sauvage confirmera que ce sont des oiseaux très rapides tant à la course qu'au décollage et nullement impressionnés par des clôtures. Il faudra modifier l'approche si l'aéroport veut éloigner les dindons de la piste d'atterrissage. Souvent le fait de nettoyer les surfaces gazonnées le long de la piste les attire puisqu'ils y voient un garde-manger disponible et facile d'accès.

Serge Larose, Gatineau