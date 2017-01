Vous voulez réagir à l'actualité? Écrivez à editorial@ledroit.com . Ne seront publiées que les lettres portant les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de l'auteur. Seuls le nom et le lieu de résidence apparaîtront.

Contrairement aux commentaires tenus dans la rubrique « À vous la parole », nous nous inscrivons en faux sur leur teneur. Il ne faut pas connaître le processus de décisions de déneigement à la Ville de Gatineau pour accuser les cols bleus de tous ces maux. Ils font ce que les gestionnaires leur indiquent de faire, même si parfois nous ne sommes pas d'accord avec certaines de ces orientations.

Il faut être démagogue pour comparer la saison hivernale de l'année dernière, où nous n'avions pas eu de précipitations à Noël, avec celle de cette année. Nous avons vu cette année, durant la période des Fêtes et les semaines précédentes, des cols bleus dévoués qui, au lieu de passer ce temps en famille à festoyer, ont travaillé à Noël et au jour de l'An et travaillant sept jours semaine tout au long du mois de décembre, sans mot dire. Ils n'ont fait que leur travail, et ce, de façon compétente.

J'ose espérer, avant de critiquer, qu'on réalise qui décide quoi avant de frapper sur le premier venu. Ce n'est pas nécessairement la personne que vous voyez qui décide de ce qui est fait et doit être fait, malheureusement !

André Lajoie, secrétaire du Syndicat des cols bleus de Gatineau