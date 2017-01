À vous la parole

Vous voulez réagir à l'actualité? Écrivez à editorial@ledroit.com . Ne seront publiées que les lettres portant les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de l'auteur. Seuls le nom et le lieu de résidence apparaîtront.

Lorsque j'ai lu le titre de la chronique de Patrick Duquette dans Le Droit du 6 janvier (« Pourtant, la vie est là »), j'ai été frappé par sa signification.

Je me suis dit : j'espère qu'il fera référence à la vie à naître dans le sein de la mère.

Mais non, il n'en a pas soufflé un mot.

Pourtant, la vie est là dans le sein de la mère et souvent on fait comme si elle n'était pas là ou que l'on voudrait qu'elle ne nous dérange surtout pas.

Souvent, malheureusement trop souvent, la vie est là mais on refuse de l'accueillir.

Pourtant, la vie est là et elle ne demande qu'à être accueillie. Pendant que la vie est là et que l'on refuse de l'accueillir la population vieillit et la vie pour ainsi dire diminue.

Pourtant, la vie est là chez la population vieillissante mais elle ne pourra pas remplacer la vie des jeunes bourgeons, des jeunes pousses, la vie des enfants à naître. Pourtant, la vie est là et notre société aurait tout à gagner à l'accueillir car l'avenir est là, n'est-ce pas ?

Renald Veilleux, Gatineau