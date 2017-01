À vous la parole

Chapeau à Lucie, Nathalie et Chantal Lesage ! Leur décision de lever la confidentialité sur le nom et le visage de leur père incestueux est une des plus grande marque de courage que j'ai vue depuis longtemps. Ce geste d'ouverture ouvrira la voie à leur guérison et chacun qui est, ou a été, victime d'agression sexuelle, d'inceste pourra sortir de l'ombre, du climat toxique et ravageur du secret et de la honte... et recevoir le soutien et le support qu'ils méritent. J'ai été travailleuse sociale pendant plus de 30 ans, dont 10 à la Direction de la protection de la jeunesse et je n'ai jamais cru que le secret protégeait les victimes. Il ne faisait que perpétuer la honte et protéger le criminel qui pouvait continuer à violer d'autres enfants. Quant au père, Jacques Lesage, il devrait regarder ses filles dans les yeux, admettre ce qu'il leur a fait subir, le tort qu'il leur a causé. Ce sera le début d'une démarche de guérison et peut-être de pardon. Il peut être un précurseur lui aussi et aller chercher de l'aide pour ouvrir à son tour la porte aux hommes et femmes qui agressent les enfants pour qu'ils puissent à leur recevoir de l'aide afin de guérir et de prévenir que d'autres victimes se rajoutent à la beaucoup trop longue liste des enfants agressés sexuellement.

Anne Couture, Gatineau