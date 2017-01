À vous la parole

Vous voulez réagir à l'actualité? Écrivez à editorial@ledroit.com . Ne seront publiées que les lettres portant les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de l'auteur. Seuls le nom et le lieu de résidence apparaîtront.

La piste cyclable sur Jacques-Cartier n'est pas déblayée et on monte aux barricades pour cela! Combien de cyclistes s'y promènent en hiver?

Quelle honte le piètre service de déneigement à la Ville de Gatineau! Où vont nos taxes ? C'est la pire année depuis la fusion alors que normalement le service devrait s'améliorer d'année en année.

À Gatineau, c'est le contraire.Les citoyens sont laissés à eux mêmes et faut même déblayer une partie de la rue puisque les déneigeuses ne sont même pas capables de pousser la neige sur le côté. On se limite à déneiger le milieu de la rue.

Certaines rues ont été oubliées: faut le faire et se poser la question sur le leadership des équipes de déneigement et sur les compétences de ceux qui se trouvent à 12 pouces du volant. Et ne parlons pas des trottoirs où on serait mieux en patins! Décidément, Gatineau est géré comme un village, rien de moins.

André Beauchamp, Gatineau