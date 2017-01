À vous la parole

Vous voulez réagir à l'actualité? Écrivez à editorial@ledroit.com . Ne seront publiées que les lettres portant les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de l'auteur. Seuls le nom et le lieu de résidence apparaîtront.

Merci aux journalistes Denis Gratton (Le Droit), Mélanie Noël (La Tribune), Roger Blackburn (Le Quotidien), François Houle (Le Nouvelliste) et Mylène Moisan (Le Soleil) d'avoir eu l'ingéniosité d'écrire un si beau conte que ce Noël sans patates en poudre, en cette période de l'année où les personnes seules méritent de la compagnie, de la joie, de l'amour, de la musique pour ensoleiller leurs souvenirs. Vous avez apporté du SOLEIL dans les coeurs des oubliés. Ils ont eux aussi le DROIT aux bonnes NOUVELLES. Ce serait gentil si au QUOTIDIEN nos aînés avaient une TRIBUNE, c'est-à-dire, un petit coin dans les journaux pour les faire sourire ou pour parler d'eux.

Pourquoi des êtres humains avec un certain degré d'intelligence adhèrent à une religion permettant de telles incohérences et atrocités...

En Ontario, à ma connaissance, la loi autorise les Sociétés de l'aide à l'enfance de les autoriser lorsque recommandé par les autorités médicales compétentes. Une telle restriction religieuse va contre tout entendement humain, et personne ne me fera croire qu'une saine religion imposerait une telle décision.

C'est quoi le problème des patates en poudre ?

J'en consomme moi-même : très vite préparées et de bon goût. On en retrouve dans les tous les supermarchés. Elles dépannent quand ça presse et ça n'en fait pas un drame.

Et s'il y en a parfois dans les résidences de personnes âgées, je ne crois pas que les résidants s'en plaignent, ce sont plutôt les médias qui amplifient la situation.

Luc Robert, Gatineau