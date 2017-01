À vous la parole

Vous voulez réagir à l'actualité? Écrivez à editorial@ledroit.com . Ne seront publiées que les lettres portant les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de l'auteur. Seuls le nom et le lieu de résidence apparaîtront.

En campagne électorale à la présidence des États-Unis, Donald Trump s'est présenté comme étant le candidat anti-establishment. Depuis, il est étonnant de voir qui sont ses ministres. Son futur secrétaire d'État au Travail, Andy Budzer, est le patron d'une chaîne de restauration rapide, qui est contre l'augmentation du salaire minimum. Pour le ministère des PME, Trump a choisi Linda McMahon, qui avait dépensé 47 millions $ en 2010 pour se faire élire sénatrice républicaine, sans succès. À l'Éducation, Betsy DeVos est héritière de la 88e fortune américaine selon le magazine Forbes. Au Commerce, Wilbur Ross, le « roi des faillites », a travaillé longtemps pour la banque Rothschild. Aux Finances, Steven Mnuchin est passé par Goldman Sachs, célèbre pour sa fabrication de produits dérivés financiers pendant la crise des subprimes en 2008. À la Santé, le Dr Tom Price un farouche opposant à l'avortement et à Obamacare. Au Logement, le Dr Ben Carson s'est fait connaître pour ses déclarations provocatrices sur l'homosexualité, l'esclavage, l'Holocauste, etc. À la Justice, ce sera Jeff Sessions, un sénateur raciste de l'Alabama... Et aux Affaires étrangères Rex Tillerson, patron d'ExxonMobil, un ami avec le président russe Vladimir Poutine !

Richard Lahaie, Gatineau