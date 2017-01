À vous la parole

Vous voulez réagir à l'actualité? Écrivez à editorial@ledroit.com . Ne seront publiées que les lettres portant les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de l'auteur. Seuls le nom et le lieu de résidence apparaîtront.

On attend de la visite pour le party du 150e de la fédération canadienne. Mais d'habitude quand on a un party, on fait notre possible pour se faire beau. J'ai presque honte d'inviter de la visite à Gatineau. Avez-vous vu l'état des rues, à commencer par le boulevard Maisonneuve ?

Ça fait des années que les rapiéçages se multiplient sous le viaduc de la Place du Portage, sur le viaduc en direction de la 50 au coin de Sacré-Coeur... et que dire du boulevard St-Joseph ?

Pas besoin d'y mettre des mesures d'atténuation de vitesse, les nids-de-poules se chargent de faire ralentir les automobilistes. Le boulevard Gréber n'a pas de quoi se vanter non plus - aussi pitoyable que les précédents.

La Ville de Gatineau augmente les taxes, dédie des fonds à l'infrastructure et les améliorations des routes se font attendre.

Peut-être que la population ne se plaint pas assez ou pas assez fort.

Les élus veulent qu'on emprunte le transport en commun qui fonctionne à qui mieux mieux ou qu'on se promène en bicyclette, malgré le spectre d'une population vieillissante et moins autonome. Les élus, réveillez-vous ! Soyez à l'écoute de la population, ceux qui votent pour vous.

Lucie Hurtubise, Gatineau