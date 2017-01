À vous la parole

Vous voulez réagir à l'actualité? Écrivez à editorial@ledroit.com . Ne seront publiées que les lettres portant les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de l'auteur. Seuls le nom et le lieu de résidence apparaîtront.

La formule d'un projet de loi privé pour l'aréna Robert-Guertin est un leurre pur et simple de la part du maire Maxime Pedneaud-Jobin. Lorsque l'insuccès sera connu, il mettra sans doute la faute sur la députation régionale et le gouvernement Couillard. S'il était vraiment sincère, il prendrait une résolution pour la nouvelle année et mettrait son siège en jeu : s'il n'y avait pas de « première pelletée de terre » pour lancer ce projet au 1er septembre 2017, il renoncerait à sa candidature à la mairie de Gatineau et s'excuserait publiquement du gaspillage des fonds publics générés depuis plus de 10 ans pour un noble projet jamais réalisé.

Bertrand Fortin, Gatineau