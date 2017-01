À vous la parole

Vous voulez réagir à l'actualité? Écrivez à editorial@ledroit.com . Ne seront publiées que les lettres portant les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de l'auteur. Seuls le nom et le lieu de résidence apparaîtront.

Et le citoyen serait sorti gagnant d'une réelle concurrence entre VMSO et d'autres promoteurs potentiels, par exemple les Sénateurs.

Et maintenant la population devrait accepter un projet de loi privé contournant les règles de base de l'attribution de contrats publics. Pourtant, le même projet public-privé aurait pu aller de l'avant en suivant les règles habituelles.

Le terrain est aujourd'hui appelé à être occupé par une tour à condos du groupe Heafey et les coûts révélés du projet de VMSO sont tout aussi élevés.

Le maire Maxime Pedneaud-Jobin a été, à tort ou à raison, le principal pourfendeur du projet Guertin sur Montcalm, dénonçant les coûts et les expropriations.

Le projet, l'endroit et le partenaire (VMSO) n'ont rien de mauvais, mais il y a beaucoup trop de zones d'ombre pour aller de l'avant les yeux fermés.

Je plains ces pauvres gens qui circulent sur la 417 à la hauteur des sorties Maitland et Island Park : ils n'ont que six voies à leur disposition. Il en faut vraiment huit !

Les élus Bob Charelli et David McGuinty devraient avoir honte alors qu'ils savent bien que ces huit voies seront quatre fois plus que les deux voies qui relient l'est d'Orléans à Rockland, où des milliers de voitures circulent chaque jour à pas de tortue.

Denis Gagnon, Orléans