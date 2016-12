À vous la parole

Vous voulez réagir à l'actualité? Écrivez à editorial@ledroit.com . Ne seront publiées que les lettres portant les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de l'auteur. Seuls le nom et le lieu de résidence apparaîtront.

Comme on nous faisait faire à l'école lorsque nous avions la mémoire courte... Monsieur Trudeau, pour rassurer tous les aînés de la capitale nationale et du Canada, comme pensum, on vous demande humblement de copier 50 fois la phrase suivante : « Ottawa, Capitale du Canada, encouragée à devenir officiellement bilingue pour le 150e anniversaire de la Confédération en 2017 ».

Élizabeth Allard, Ottawa