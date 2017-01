Découvertes culinaires au Kerala

La cuisine de l'Inde, du nord au sud, de l'est à l'ouest, offre une merveilleuse variété dans le choix de ses aliments de base, de ses viandes et protéines, de ses sauces et de ses épices.

Mais si les Indiens sont familiers avec le Kerala, les touristes internationaux connaissent bien mieux Accra et son temple du Taj Mahal, ou les grandes métropoles que sont New-Delhi, Mumbay et Kolkotta (autrefois Bombay et Calcutta).

Le Kerala commence à peine à sortir de l'ombre. Cette région du sud du pays, face à l'Afrique, longe l'océan Indien. Un territoire long de 600 km et large de 120 km, l'équivalent de Montréal à Tadoussac, environ. Y vit une population équivalente à celle du Canada. Si pour certains, c'est la cohue, pour les Indiens, c'est le repos. D'ailleurs, le Kerala s'avère un peu la Floride des Indiens. Chaque année, ils sont presque 10 millions à aller s'y reposer, profitant de son climat tempéré par la mer, de ses belles plages et du calme (relatif) qui y règne.

Le chef Joe Thottungal profite du voyage pour initier les foodies à la richesse et la variété des épices de la cuisine indienne: cannelle, moutarde, anis, curcuma, cardamome, fenugrec, cumin, etc.

« Il y a eu des gouvernements de gauche qui ont investi en éducation, explique le chef Thottungal. En conséquence, les gens sont plus instruits et un peu plus riches qu'ailleurs, et ressentent moins le goût d'émigrer. »

Pas de pains naan pour éponger les riches sauces indiennes : à la place, on y consomme un genre de crêpe, la porotta, plus goûteuse que le naan. Moins de calories aussi, car le naan est généreusement beurré avant d'être servi.

Le Kerala est le paradis des végétariens, et des végétaliens aussi. Tous les restaurants s'affichent « veg/non veg ». Pour annoncer qu'ils offrent à la fois des plats avec ou sans viande. Région côtière, on y sert aussi beaucoup de poissons et de fruits de mer.

Les plats en sauce aux différentes subtilités que sont les curries sont légion. Ils incorporent légumes ou légumineuses, viandes ou poissons.

Mais la plus grande subtilité réside dans l'usage savamment dosé des épices. Tous les plats commencent par chauffer un mariage de curcuma, de moutarde, d'anis étoilé, de cardamome, de cumin, de fenugrec, etc.

C'est là que la présence d'un chef dans un groupe restreint permet de mieux comprendre toutes ces subtilités et suggère des marchands fiables où s'en procurer de la même manière qu'il a supervisé tous les repas pris dans les hôtels (quatre et cinq étoiles) des environs.

Le Kerala figure depuis toujours sur la route des épices qui a attiré des navigateurs qui reliaient la Chine du Moyen-Orient et l'Europe. Tour à tour portugais, hollandais et anglais, ces explorateurs trouvaient au port de Cochin (ou Kochi) le poivre et le sel qui permettaient la conservation des aliments périssables. On y échangeait aussi des dizaines d'épices qui rehaussaient la saveur des plats et qui valaient leur pesant d'or. Aujourd'hui, les touristes sont bien avisés d'en rapporter, car les épices s'achètent à vil prix. Pour 20 $, cinq ou 10 fois moins cher qu'au Canada, on regarnit son comptoir d'épices. Encore faut-il avoir appris à s'en servir.

Par ailleurs, une des grandes surprises de ce coin de l'Inde, c'est combien les déplacements sont difficiles. Les autoroutes sont inexistantes, l'essentiel des routes sont à deux voies... bien occupées. Le visiteur admirera ainsi l'« adaptation » du code de la route entre chauffeurs, piétons, cyclistes, camions et motos. Tout se fait au ralenti et arpenter le Kerala prend du temps : 30 à 40 km/h en moyenne. Pour admirer les plantations de thé qui verdissent le pays intérieur, il faut des heures.

Ces heures ne seront pas gaspillées, mais serviront à échanger avec le chef et le guide (francophone) qui aideront à comprendre ce pays au quotidien si éloigné de celui de l'Amérique du Nord.

Attirés par la gastronomie, les visiteurs en apprennent au passage sur les us et coutumes de l'Inde, ses classes sociales encore si présentes - incluant ses « intouchables » qui sont destinés à une vie de servitude, à son côté mystique, ses gourous et son yoga, sa médecine ayurvédique, etc., qui seront autant de prétextes pour y retourner.

Voyage réalisé en collaboration avec Bestway Tours et le chef Joe Thottungal. Le prochain séjour aura lieu du 5 au 22 mars 2017.