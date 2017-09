Grave accident à l'embranchement 174/417

L'autoroute 417 et la route 174 ouest, entre le boulevard St-Laurent et le chemin Blair, à Ottawa, sont fermées à la circulation en raison d'un accident majeur survenu jeudi matin.

Deux véhicules ont pris feu à la suite de l'impact, survenu à l'embranchement des deux artères majeures.

Personne n'a été blessé, car les victimes ont pu sortir à temps. D'autres automobilistes leur ont porté secours, alors que l'heure de pointe était bien entamée, à 6h30.

Un motocycliste a été éjecté. Son état est jugé critique par les services hospitaliers. Il aurait été brûlé grièvement.

Pas moins de sept véhicules ont été impliqués dans ce carambolage.

La circulation risque d'être difficile pendant une bonne partie de la journée, mais aussi à cause d'un autre accident survenu une heure plus tard, à 7h30, sur la 417, entre les chemins Piperville et Boundary. Une personne a été blessée.