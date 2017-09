Un pédophile au cachot

David Sharpe, 37 ans, a été pris pour cible par les autorités grâce à des informations reçues du Service de police du Queensland en Australie, rapporte la police provinciale, vendredi matin.

Il a déjà été reconnu coupable, au Québec et en Ontario, de plusieurs chefs d'accusation de possession, de distribution et de production de pornographie juvénile. Il aurait également commis diverses infractions de nature sexuelle envers des personnes d'âges mineurs entre 2008 et 2016, principalement dans les secteurs d'Ormstown, d'Huntington en Montérégie, et en Ontario. L'homme est détenu en attendant la suite des procédures judiciaires.

Selon la SQ et la police d'Ottawa, le pédophile pourrait avoir fait d'autres victimes. Il peut être dénoncé à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

L'Équipe d'enquêtes sur l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet de la Sûreté du Québec regroupe des enquêteurs de la Sûreté du Québec et de la Gendarmerie royale du Canada. Depuis la mise en place de la stratégie provinciale de la Sûreté du Québec en matière de lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants en 2012, près de 400 arrestations ont été réalisées. Grâce à cela, plusieurs centaines de victimes ont été identifiées. Le public est invité à signaler toute situation d'exploitation sexuelle des jeunes sur cyberaide.ca.