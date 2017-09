Un agent correctionnel arrêté pour trafic de stupéfiants

La Sûreté du Québec n'a pas confirmé les informations confiées par nos sources, selon lesquelles il s'agissait bien d'un agent correctionnel.

Toutefois, la SQ confirme l'arrestation d'un individu de 35 ans au centre de détention de la rue Saint-François, mercredi matin.

La SQ précise seulement qu'il s'agit d'un employé du centre, et non d'un détenu.

Le Gatinois a été libéré sur une promesse à comparaître le 20 décembre, au palais de justice.

Une perquisition dans la prison a été faite par la SQ dans le cadre de cette enquête.

« Les policiers ont saisi plus de 180 grammes de haschich, plus de 25 grammes de cannabis, plus de 190 comprimés dont la substance s'apparente à de la méthamphétamine, près de 100 comprimés dont la substance s'apparente à de la codéine, des téléphones cellulaires ainsi que du tabac de contrebande », a mentionné le sergent Marc Tessier, de la SQ.