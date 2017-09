Le parachutiste décédé en aurait heurté un autre

Le parachutiste décédé samedi matin à Gatineau en aurait percuté un autre avant de perdre le contrôle et de s'écraser.

Selon la police de Gatineau, « l'hypothèse la plus plausible pour le moment est celle d'une collision entre deux parachutistes à la suite d'une manoeuvre, suivi d'une perte de contrôle et de la chute au sol ».

Aucune autopsie ne sera pratiquée. Les autorités n'ont pas confirmé l'identité de la victime.

L'homme de 27 ans participait à l'événement Rockstar Boogie, dans le secteur de l'aéroport de Gatineau.

Il s'agit d'une journée réservée aux parachutistes expérimentés, qui ont l'occasion de montrer leur savoir-faire.

Le parachutiste devait effectuer un vol plané en combinaison ailée dans le ciel de Gatineau. Toutefois, son parachute ne s'est pas ouvert, et l'homme s'est écrasé sur un terrain privé du chemin Proulx, au nord de l'aéroport.

« Des expertises seront menées sur les équipements utilisés par le parachutiste, indique la responsable des communications de la police de Gatineau, Mariane Leduc. Pour le moment, l'enquête ne permet pas de confirmer hors de tout doute si la victime a perdu conscience ou non à la suite de la collision. »

Le parachutiste était en visite dans la région.

Cette affaire survient un peu plus de deux ans après qu'une instructrice et un client de Go Skydive se soient écrasés, à l'aéroport de Gatineau, le 8 juillet 2015.

Les deux victimes ont survécu, mais ont subi de graves blessures.