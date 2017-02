En prison pour avoir secoué son bébé qui s'étouffait

Le père, dont l'identité ne peut être dévoilée afin de protéger celle de son fils, a reçu sa sentence en décembre au palais de justice de Campbell's Bay, dans le Pontiac.

Les faits que l'homme dans la vingtaine a d'abord tenté de cacher, pour ensuite tout avouer, remontent à 2013. Pendant que la mère dort, le père du bébé, à l'époque âgé de cinq mois et demi, lui donne son biberon en l'installant dans sa chaise inclinée.

« Afin que le biberon tienne en place [le père] place une serviette de façon à soutenir la bouteille et permettre l'écoulement du lait en continu dans la bouche du nourrisson, lit-on dans la décision rendue par le juge Richard Laflamme. Laissant l'enfant sans surveillance, le père s'affaire à faire la vaisselle en plus de discipliner les deux autres enfants du couple dans le salon. Pendant ce temps, l'enfant s'asphyxie avec son lait et démontre des signes évidents de détresse ; il avait une teinte bleutée et ne répondait plus au stimulus. »

Le père a admis qu'en s'apercevant de l'état de son bébé, il a été pris de panique et l'a secoué « afin qu'il reprenne ses sens ». « La preuve démontre, hors de tout doute, que l'enfant a subi un traumatisme dont les séquelles sont de moyennes à sévères, précise-t-on dans le jugement. Il y a eu détachement de la rétine ainsi que deux hématomes au cerveau. Il a été hospitalisé un mois et demi. »

Dans les jours suivants les événements, le père n'a pas informé la mère de ce qui s'était produit, et n'a pas consulté malgré la détérioration de l'état du bébé, qui « vomissait sans cesse ». Après une visite au CLSC puis à l'hôpital, le nourrisson s'est retrouvé au Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario, où l'hypothèse du syndrome du bébé secoué a été retenue.

Après avoir nié toute responsabilité lors de plusieurs rencontres avec les policiers, le père est passé aux aveux et a raconté « qu'en secouant l'enfant, la tête a basculé à cinq ou six reprises ». Il a ainsi été accusé de négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles à son enfant.

Au moment où la décision a été rendue, l'enfant éprouvait un retard de développement « qui ne peut être attribué avec certitude aux blessures causées par l'accusé », lit-on dans le jugement.

L'accusation de négligence criminelle causant des lésions corporelles a valu au père l'imposition d'une peine de détention de dix mois, à laquelle se sont ajoutées d'autres peines de 15 à 30 jours de détention pour menaces et bris d'engagement dans d'autres dossiers. Au total, la peine totalise donc 12 mois derrière les barreaux, après quoi le père sera soumis à une période de probation de trois ans.