Meurtre de Thérèse Gauvreau: le 911 pointé du doigt

Le centre d'appels d'urgence 9-1-1 du Service de police de la Ville Gatineau (SPVG) est pointé du doigt pour le délai d'intervention des policiers alors que Thérèse Gauvreau, 83 ans, était battue à mort, à son domicile du boulevard Cité-des-Jeunes, mercredi dernier.

Le chef de police de Gatineau, Mario Harel, impute la faute à un répartiteur du 9-1-1 qui « n'a pas correctement évalué l'urgence de l'appel » effectué par un voisin qui se plaignait qu'un homme agité tentait de s'introduire dans sa résidence, quelques minutes avant le meurtre. « Si l'urgence avait été évaluée correctement, le préposé aurait fait libérer un véhicule de police afin que l'appel soit traité sans délai, a-t-il précisé mardi, six jours après les événements. Les faits recueillis sont clairs et les directives de travail sont bien établies dans de telles circonstances et elles n'ont pas été suivies par le préposé ayant reçu l'appel. »

Le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, a qualifié l'erreur survenue au centre d'appel 9-1-1 de « manquement grave et inacceptable », et que ce sentiment était partagé autant par lui, que le conseil municipal et le chef de police. « Des corrections et des mesures ont été prises immédiatement et d'autres suivront », a-t-il ajouté. Employé sanctionné Le chef Harel qui en était à sa première sortie publique dans ce dossier a indiqué, mardi, que l'enquête interne préliminaire effectuée par la direction du SPVG a mené à l'imposition de mesures administratives envers l'employé en question. Selon nos informations, cet employé aurait été suspendu, mais cette information n'a pas été confirmée par une source officielle. « Il est vrai qu'au moment de l'appel 9-1-1, aucun véhicule de patrouille n'était disponible pour répondre à l'appel, a poursuivi le directeur du SPVG. Toutefois, la procédure prévoit qu'un véhicule doit être libéré pour se rendre immédiatement sur les lieux lors d'une situation de niveau de priorité 1 et 2 », ce qui était lors des tristes événements de mercredi dernier. Peu de détails sur ce qui n'a pas fonctionné au centre d'appels d'urgence ont été divulgués par le chef de police. Il faudra vraisemblablement attendre plusieurs mois pour voir plus clair dans cette affaire. Le SPVG, à la demande du conseil municipal, effectuera « une analyse approfondie de la gestion des appels urgents ». Un rapport sera produit et déposé à la commission de la sécurité publique en mai prochain. « Il y a une analyse à faire sur la formation et le recrutement des préposés, ainsi qu'un suivi à faire sur la qualité de leurs interventions, a affirmé M. Harel. Il y aura des démarches pour voir quelles sont les meilleures pratiques à l'externe et nous proposerons des mesures pour combler l'écart avec nos pratiques. Le SPVG est critique de ses interventions policières et veut maintenir un haut niveau de qualité de son service ». Le maire a ajouté que cette analyse est importante pour évacuer tout doute quant à l'efficacité de l'ensemble des processus du SPVG en cas d'appels d'urgence.

