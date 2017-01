Trente minutes après l'appel 9-1-1, le SPVG arrive

C'est l'appel d'un citoyen chez qui l'accusé Jean-François Dupuis a tenté de s'introduire, avant de traverser chez sa voisine Thérèse Gauvreau, qui est à l'origine de cette enquête interne.

À 11 h 45, Ousmane Alkaly a composé le 9-1-1 parce qu'un individu tentait de s'introduire chez lui, en frappant dans sa fenêtre.

N'ayant pu accéder à la résidence de M. Alkaly, l'accusé Dupuis aurait tourné les talons et se serait rendu au domicile de Mme Gauvreau.

Les policiers sont arrivés chez Mme Gauvreau vers 12 h 15, soit 30 minutes après l'appel de M. Alkaly au 9-1-1.

« On n'est pas contents de cette situation-là, a déclaré le sergent Jean-Paul LeMay, du SPVG, vendredi. On sait, pour l'instant, que toutes les voitures étaient affectées à d'autres choses. Au moment de l'appel, on parlait d'un homme agité, et rien d'autre. »

Deux personnes ont fait le 9-1-1 pour le même incident, l'une après l'autre. « Maintenant, explique le sergent LeMay, on veut savoir comment étaient répartis nos véhicules à ce moment. »