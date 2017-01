Évacuation à la polyvalente Le Carrefour

Pour l'instant, le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) n'est pas en mesure de fournir d'information précise sur l'ampleur du brasier, ou encore sur son origine.

On ne rapporte aucun blessé jusqu'à maintenant. Les élèves et les membres du personnel auraient été dirigés vers des autobus scolaires et l'aréna Stade Pierre-Lafontaine.

Une enquête devrait suivre pour déterminer la cause de cet incendie.