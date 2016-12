Six ans pour l'homicide de son meilleur ami

La voix douce et les larmes aux yeux, Annie Charron accueille très mal la sentence imposée au meurtrier de son fils. Daniel Semples a plaidé coupable à une accusation réduite d'homicide involontaire de Nicolas Quintal, en octobre dernier. Le tueur a reçu une peine de six ans de pénitencier, mercredi, au palais de justice de Gatineau, une sentence qui représente pour elle une défaite bien amère, après avoir attendu quatre ans pour obtenir justice.

La juge Catherine Mandeville, de la Cour supérieure du Québec, a penché en faveur de la défense, qui demandait une peine de quatre à six ans de détention.

La Couronne avait plaidé pour une sentence de 10 à 12 ans.

«C'est très décevant», a commenté la mère de Nicolas Quintal, Annie Charron.

«Ce n'est pas beaucoup, six ans. Entre vous et moi, on sait qu'il va sortir dans deux ans et demi, trois ans, pour ce qui était au début un meurtre au deuxième degré (sans préméditation). Je suis déçue de la justice, mais je m'y attendais.»

Daniel Semples pourrait demander sa libération conditionnelle après avoir purgé la moitié de sa peine. Il a purgé l'équivalent d'un an de façon préventive. Il devra passer les cinq prochaines années derrière les barreaux, s'il ne satisfait pas aux critères de la Commission des libérations conditionnelles.

Selon Mme Charron, la Couronne devrait porter la sentence en appel.