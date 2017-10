Les faits divers en bref

La capitale nationale semble être sur le point de rattraper son triste record de l'an dernier. Samedi matin, une cinquantième fusillade a éclaté sur l'avenue Concord Nord, au centre d'Ottawa, faisant deux blessés. Soixant-cinq fusillades avaient éclaté l'an dernier à Ottawa. La police considère que le double attentat de samedi était ciblé. On ne craint pas pour la vie des victimes. Personne n'a été arrêté jusqu'à présent dans cette affaire.

Une femme a donné naissance, samedi matin, à une fillette durant son transport à l'hôpital, en pleine ambulance. D'abord appelés d'urgence à une résidence privée dans le secteur Alta Vista et Pleasant Park à Ottawa, les ambulanciers paramédicaux n'ont jamais eu le temps de se rendre à l'Hôpital d'Ottawa. L'enfant est née à 1 h 06 lorsque l'ambulance empruntait le pont Bronson. La mère et l'enfant se portent bien.

La police de Gatineau a procédé à l'arrestation d'un homme de 33 ans qui a blessé au visage et au bras sa propre mère avec une arme blanche, au cours d'une altercation. L'arrestation a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche vers 3 h 30. Les deux personnes impliquées dans cette dispute vivaient dans la même demeure. La femme de 57 ans a été transportée à l'hôpital ; on ne craint pas pour sa vie. Le suspect a été hospitalisé pour une évaluation psychiatrique et pourrait comparaître ce lundi de son lit d'hôpital, a confirmé au Droit le lieutenant Éric Simard de la police de Gatineau. Il n'est pas connu de la police.