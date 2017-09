Les faits divers en bref

L'Unité des enquêtes spéciales (UES) se penche sur un accident mortel survenu lundi à Arnprior, à l'ouest d'Ottawa. La Police provinciale de l'Ontario s'est lancée à la poursuite d'un conducteur au volant d'une voiture rapportée volée, vers 15h20. Les agents ont tenté de rejoindre la voiture sur l'autoroute 17 Est, près du chemin Calabogie. Dans sa course, la voiture du fuyard a percuté deux autres automobiles, sur la rue Daniel. Une femme de 65 ans est morte, et le suspect de 20 ans a été transporté à l'hôpital dans un état jugé sérieux. L'UES identifie la victime comme étant Sheila Welsh, d'Arnprior. Selon les informations préliminaires, la PPO a été informée d'un vol de véhicule à Éganville. Le suspect a filé jusqu'à Arnprior par la route 60, puis par la route 17. « À l'intersection de la rue Daniel Sud et de la rue Edey, indique la porte-parole de l'UES, Monica Hudon, il a heurté deux autres véhicules.» Le décès de Mme Welsh a été constaté sur la scène du drame. L'Unité des enquêtes spéciales doit faire la lumière sur cette affaire.