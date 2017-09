Les faits divers en bref

Bière en main, un multirécidiviste de l'alcool au volant a été arrêté pour une cinquième fois, mercredi, à Val-des-Monts. La police de la MRC des Collines a arrêté l'homme de 55 ans vers 15h. Sans permis de conduire valide, mais avec une bière bien entamée, le conducteur était visiblement en état d'ébriété. De plus, le contrevenant devait techniquement posséder un appareil empêchant le démarrage de sa voiture, au cas où l'échantillonnage d'haleine démontrerait la présence d'alcool dans le sang. Le prévenu, qui doit comparaître au palais de justice jeudi, a déjà été condamné à quelques mois d'emprisonnement pour des raisons semblables.

La police de Gatineau a surveillé de près les environs des écoles, lors de la rentrée scolaire, donnant plus de 400 constats d'infraction entre le 28 août et le 15 septembre. Les policiers, assistés des préposés de la division du stationnement, ont donné 326 constats d'infraction pour des infractions concernant la vitesse excessive, 78 constats d'infraction concernant le stationnement ainsi que 42 constats d'infraction pour diverses autres infractions au Code de la sécurité routière. En plus de ces 446 contraventions, 163 avis ont été donnés à des automobilistes afin de les sensibiliser au phénomène du « syndrome de la porte » toujours bien présent dans les zones scolaires.