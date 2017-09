Ismael Habib: juger le conjoint violent, pas le terroriste

À Gatineau, la juge Lynne Landry a rappelé que son rôle ne consistait qu'à juger une affaire de violence conjugale, et non de terrorisme.

L'affaire de terrorisme doit être traitée indépendamment, car elle a fait l'objet d'un autre procès à Montréal.

Ismael Habib est coupable de harcèlement, de menaces et d'utilisation de carte d'identité d'une autre personne lorsqu'il habitait à Gatineau.

Pour la procureure de la Couronne, Me Marie-Josée Genest, le tribunal devrait au moins retenir que Ismael Habib a harcelé son ex-conjointe gatinoise en la « forçant » à écouter des vidéos de l'État islamique montrant des fanatiques menaçant d'exécuter des otages. « C'est une partie du harcèlement », a -t-elle fait valoir. Les faits se sont produits dans un certain « contexte international », quelques mois après les attentats du Bataclan et du Stade de France.

La menace de « mettre une bombe » sous la voiture de la victime devait alors être prise au sérieux, puisque la dame « avait toutes les raisons de le croire » dans un tel climat de peur.

Au cours de cette même période, Ismael Habib a tenté de fuir le pays pour participer à des activités terroristes à l'étranger. La femme en a parlé aux policiers de Gatineau, lorsqu'elle a fait sa plainte.

La Couronne a demandé qu'une peine de 15 à 18 mois de détention soit imposée à Ismael Habib en Outaouais.

L'avocat de la défense, Me Jacques Belley, a plaidé pour une peine de trois mois de prison. « Il n'y a pas de violence physique, il n'y a pas d'arme ni d'ingrédient servant à fabriquer une bombe dans cette histoire. Allons-nous le punir plus qu'un autre citoyen pour le même délit ? »

Le principal intéressé connaîtra sa sentence pour terrorisme le 29 septembre. La Couronne demande neuf ans de détention, et la défense, une peine de six ans et demi.