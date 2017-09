Les faits divers en bref

Plus de 300 cyclistes du Québec et de l'Ontario peuvent dire « mission accomplie » après avoir franchi des centaines de kilomètres en l'honneur de leurs collègues décédés en service. Quelque 90 paramédics de l'Outaouais ont pédalé sur les 440 kilomètres séparant Québec et Ottawa, ces quatre derniers jours. Les participants ont voulu mettre la lumière sur le phénomène du stress post-traumatique dans les corps paramédicaux du pays. Le groupe a rejoint les participants ontariens, qui ont pédalé pour la même cause dans leur province, au parc Jacques-Cartier, dans le secteur Hull, pour former un peloton de plus de 300 personnes. Le groupe s'est dirigé vers la colline du Parlement, lundi après-midi. Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a accueilli les héros du jour.