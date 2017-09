Les faits divers en bref

L'accident s'est produit vers 10 h, à l'intersection de la rue St-Patrick et de la rue King Edward.

On ignorait toujours, hier, la cause exacte de cet incident.

L'accident s'est produit vers 10 h, à l'intersection de la rue St-Patrick et de la rue King Edward. La porte-parole du Service des incendies d'Ottawa, Danielle Cardinal, a confirmé que le travailleur, affairé sur le chantier de construction d'un hôtel, n'est pas blessé sérieusement. « Notre équipe de sauvetage en espaces clos a été appelée pour le sortir de là. La victime n'est pas capable de monter à la surface. »

Au moins 17 projectiles ont été tirés d'une Jeep Cherokee blanche, en pleine nuit, jeudi, sur la promenade Roland-Michener à Ottawa. La fusillade a fait deux victimes : un homme de 28 ans qui repose dans un état stable à l'hôpital et une autre personne de 22 ans, légèrement blessée. Aucune arrestation n'a été faite et l'Unité des armes à feu et des bandes de rue du Service de police d'Ottawa demande l'aide du public pour retrouver le véhicule suspect.