Les faits divers en bref

Un tronçon de la voie de droite en direction est de la promenade de Sir-George-Étienne-Cartier à Ottawa sera fermé mardi, de 9 h à 15 h, pour la réparation de deux puisards. La partie affectée est située à l'ouest du Musée de l'aviation et de l'espace du Canada. Des signaleurs contrôleront la circulation sur la voie ouverte dans le secteur touché. La Commission de la capitale nationale (CCN) demande aux automobilistes, aux cyclistes et aux piétons de faire preuve de prudence, et de respecter les signaleurs et la signalisation en place.