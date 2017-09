Chute mortelle pour un parachutiste à Gatineau

Un parachutiste de 27 ans a perdu la vie lors d'un saut dans le ciel de Gatineau, samedi matin, ont confirmé les autorités policières et l'entreprise Parachute Gatineau-Ottawa Skydive (Go Skydive).

Le jeune homme, qui était expérimenté, semble avoir connu des problèmes techniques avant de s'écraser dans la cour arrière d'une résidence du chemin Proulx, à quelques kilomètres au nord de l'Aéroport exécutif Gatineau-Ottawa.

Lorsque la police est arrivée sur les lieux, la victime était inconsciente. Le sergent Gaétan Lafrance, du SPVG, affirme que le décès du parachutiste a été constaté à l'Hôpital de Gatineau.

Le jeune homme participait à un long week-end de sauts de trois jours, dans le cadre de la 3e édition du Rockstar Boogie, un événement annuel au cours duquel les participants peuvent entreprendre, entre autres, des sauts en wingsuit ou de style freefly, qui consiste à réaliser dans les airs différentes figures non conventionnelles.

La victime effectuait un vol plané à l'aide d'une combinaison ailée de type wingsuit, après s'être élancée d'un avion. Les wingsuits sont des manteaux ouverts gonflés d'air qui amortissement les chutes. Les vols en wingsuit se terminent par l'ouverture d'un parachute. Ce dernier ne se serait peut-être pas ouvert correctement. Une enquête est présentement en cours.

Le nom de la victime n'a pas été divulgué, car sa famille n'avait pas encore été avisée. Le parachutiste était en visite à Gatineau pour l'événement et est originaire «de l'extérieur».

Le 8 juillet 2015, à Gatineau, une instructrice de GO Skydive et son élève s'étaient écrasés au sol à cause d'un malfonctionnement de l'équipement. L'instructrice s'en était tirée avec des fractures aux jambes et le client avait été grièvement blessé.