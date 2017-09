La prison pour un vol de fromage

Cette peine semble très longue pour un tel larcin. Le juge Jean-François Gosselin, de la Cour du Québec, a expliqué que la répétition des petits vols perpétrés par la dame, depuis deux ans, allongeait sa liste toujours d'antécédents judiciaires et de récidives.

« Cela peut sembler beaucoup pour un vol de fromage, a dit le magistrat, au palais de justice de Gatineau. Mais c'est dur de reculer (en rendant des sentences moins sévères que les premières) si, chaque fois, il y a une récidive. »

La femme a récemment été condamnée à exécuter des travaux communautaires pour des infractions semblables.

Petite et frêle, la dame au revenu très modeste a dit comprendre le message du tribunal. En plus du juge, des procureurs de la Couronne et de la défense, deux témoins responsables de la sécurité du Maxi devaient donner leur version des faits, jeudi.

Ils n'ont pas eu à témoigner devant le juge. L'accusée a eu besoin de quelques minutes pour plaider coupable à un chef d'accusation de vol de moins de 5 000 $, dans le cadre d'une proposition commune de la défense et du ministère public.

« Si on donne une sentence moins sévère que la précédente, a conclu le juge Gosselin, c'est comme si on vous encourageait à le refaire. »

Plusieurs détaillants traduisent automatiquement les voleurs en justice, peu importe le montant des biens subtilisés.

Selon l'Association des détaillants en alimentation du Québec, plus de 600 millions de dollars de marchandise sont volés chaque année.

L'association estime que le vol à l'étalage fait perdre à chaque épicier environ 1 % de son chiffre d'affaires annuel.

Le tribunal a épargné les frais judiciaires de 300 à 400 $ à la femme. « Madame est dans l'indigence », a rajouté le juge. « Ça va être assez comme cela. »