Les faits divers en bref

Un homme est recherché pour avoir agressé sexuellement une inconnue chez elle, samedi dernier. La police d'Ottawa veut retrouver le suspect, un homme noir d'environ 6 pieds. Les faits se sont produits dans la nuit de vendredi à samedi, vers 3h45, sur la promenade Riverside, près du chemin Smyth. L'agresseur a approché la femme dans son immeuble résidentiel et l'a agressée sexuellement. Il s'agit d'un suspect dans la vingtaine, vêtu d'un chandail blanc crème à glissière et au col relevé, d'un jean bleu retroussé et déchiré, et portant des chaussures et une casquette de baseball noires. Les enquêteurs souhaitent s'entretenir avec tout témoin ou quiconque serait en mesure d'identifier le suspect, en composant le 613-236-1222, poste 5499.

Un automobiliste qui circulait à sens inverse, et un autre qui filait à 45 km/h au-dessus de la limite de vitesse, sur l'autoroute 5, ont fait sourciller les policiers de la Sûreté du Québec, en fin de semaine.

Le premier incident s'est produit vers 21 h, samedi. Un conducteur a été arrêté pour avoir circulé à 115 km/h dans une zone de 70 km/h, dans le secteur Hull. Ses passagers ont aussi donné du fil à retordre aux agents de la paix.

Les deux hommes, âgés de 19 et de 26 ans, n'avaient pas bouclé leur ceinture de sécurité, et ont donné de faux noms lorsque les agents ont voulu les identifier. Ils pourraient être accusés de supposition de personne et d'entrave au travail des policiers. Le plus jeune des deux passagers était recherché par la police d'Ottawa.

Le deuxième événement est survenu quelques heures pus tard, dans la nuit de samedi à dimanche. Un citoyen a appelé la police pour indiquer qu'un véhicule circulait à sens inverse, sur la 5 Sud, près de la sortie Old Chelsea. Des agents de la SQ sont arrivés face au conducteur, près des Galeries de Hull. L'homme de 50 ans a ralenti en voyant les gyrophares, et a replacé son véhicule dans la bonne direction. Il pourrait être accusé de conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool et de refus de donner un échantillon d'haleine. Il a reçu un constat d'infraction de plus de 1500 $ et quatre points d'inaptitude pour avoir commis une action dangereuse sur la route.