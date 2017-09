Les faits divers en bref

Des ambulanciers d'Ottawa et une sage-femme ont aidé une femme à accoucher dans un Chevrolet Equinox en fin de journée, samedi. Le bébé est né à l'angle de la très achalandée intersection composée des chemins Merivale et Baseline, dans l'ouest d'Ottawa. «Ça a été un travail d'équipe pour aider la femme à accoucher», a indiqué un représentant du Service des ambulanciers paramédicaux d'Ottawa. La mère et le bébé, un garçon, étaient en bonne santé à la suite de l'accouchement, ont précisé les premiers répondants.