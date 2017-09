Les faits divers en bref

Deux femmes d'âges fort différents manquent à l'appel et inquiètent leur entourage. D'abord, une dame d'Ottawa de 60 ans, Carole Pinard, a été vue pour la dernière fois, mercredi après-midi, sur la promenade Bilberry à Ottawa, alors qu'elle y promenait son chien. Elle portait un pantalon de yoga et une chemise rose à manches longues. La dame est de forte carrure. D'autre part, Abigail (Abbie) Dormer, une jeune fille de 14 ans, également d'Ottawa, a été aperçue pour la dernière fois, le 26 août 2017 sur l'avenue Lacroix à Ottawa. Si vous savez où l'une de ces femmes se trouve présentement, vous êtes prié de contacter sans tarder la répartition de la Police d'Ottawa au 613-236-1222. Si vous disposez de renseignements susceptibles d'être utiles aux enquêteurs, mais ne savez pas où elles sont, veuillez communiquer avec le Service de police d'Ottawa en faisant le 613-236-1222, poste 2355.

Au cours des prochains jours et pendant plusieurs semaines, les policiers du Service de la Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l'Outaouais effectueront de multiples opérations concertées et planifiées en matière de sécurité routière. Les policiers de la MRC porteront une attention particulière au respect de la vitesse, l'utilisation du cellulaire, le port de la ceinture, à la conformité de l'immatriculation et du permis de conduire et toute autre infraction mentionnée au Code de la sécurité routière.