Les faits divers en bref

Un homme considéré armé et dangereux faisait l'objet d'un mandat d'arrestation, mardi, quatre jours après que sa victime présumée ait été atteinte de plusieurs balles, à Ottawa.

Un homme de 25 ans s'est rendu à l'hôpital le plus près, où il a été secouru. La victime devrait survivre, indique la police d'Ottawa.

La fusillade s'est produite samedi à 2 h 25, à l'intersection de l'avenue Woodroffe et de la promenade Navaho.

Quelques minutes avant 2h, plusieurs appels ont été logés au 9-1-1 après qu'un jeune homme dans la vingtaine ait été la cible de plusieurs coups de feu à l'intersection des rues Blackburn et Templeton.

Trois dispensaires de cannabis ont été perquisitionnés à Ottawa, la semaine dernière.

La police d'Ottawa a confirmé avoir mené les trois interventions, mardi.

Entre les 21 et 24 août, les autorités ont mis la clé dans la porte de trois commerces illégaux, dans les pâtés de maisons des 100, rue Preston, 1500, rue Bank, et 500, rue Rideau. Une résidence située près du 400, avenue Richardson a aussi été perquisitionnée lors de la même opération, relativement, cette fois, au trafic d'héroïne, de cocaïne et de pilules.

«La Section des drogues du Service de police d'Ottawa tient à aviser le public du fait que les dispensaires publics de marijuana sont illégaux, et aucunement associés à la marijuana thérapeutique légale, indique la police par communiqué. Des enquêtes portant sur de tels comptoirs illicites vont continuer.»

Un homme et une femme de 32 ans ont été arrêtés sur Preston, un homme de 22 ans a été interpellé sur Bank, et deux hommes de 22 et de 27 ans ont été menottés sur Rideau.

Un suspect de 48 ans a été arrêté sur Richardson.

Drogues saisies dans les dispensaires: