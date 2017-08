Trois dispensaires de cannabis perquisitionnés à Ottawa

La police d'Ottawa a confirmé avoir mené les trois interventions, mardi.

Entre les 21 et 24 août, les autorités ont mis la clé dans la porte de trois commerces illégaux, dans les pâtés de maisons des 100, rue Preston, 1500, rue Bank, et 500, rue Rideau. Une résidence située près du 400, avenue Richardson a aussi été perquisitionnée lors de la même opération, relativement, cette fois, au trafic d'héroïne, de cocaïne et de pilules.

«La Section des drogues du Service de police d'Ottawa tient à aviser le public du fait que les dispensaires publics de marijuana sont illégaux, et aucunement associés à la marijuana thérapeutique légale, indique la police par communiqué. Des enquêtes portant sur de tels comptoirs illicites vont continuer.»

Un homme et une femme de 32 ans ont été arrêtés sur Preston, un homme de 22 ans a été interpellé sur Bank, et deux hommes de 22 et de 27 ans ont été menottés sur Rideau.

Un suspect de 48 ans a été arrêté sur Richardson.

Drogues saisies dans les dispensaires:

Cigarettes électroniques pour cannabis

Concentré de THC « Shatter »

Résine

Capsules de THC

Produits comestibles du THC

Cigarettes électroniques pour THC

Sirop de THC en bouteille

Joints préroulés

Poudre de distillat de cannabidiol (CBD)

Résine de cannabis

Seringues de THC

Haschisch

Seringues de CBD

Cannabis arrosé de poudre de distillat de cannabidiol et roulé dans du haschisch

Marijuana en vrac

Biens saisis

Téléphones cellulaires

Devises canadienne et américaine

Balances

Divers papiers à rouler et accessoires

Emballage de drogue