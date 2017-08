Les faits divers en bref

L'Escouade régionale mixte (ERM) de l'Outaouais a arrêté quatre personnes après une série de perquisitions qui ont permis de trouver près de 100 grammes d'une substance ressemblant à de la cocaïne et plus de 40 plants de cannabis.

Au total, sept immeubles et véhicules ont été ciblés par les autorités de cette vaste opération qui s'est déroulée simultanément sur les rues Gillies et Bélanger, à Gatineau, et sur le chemin de la Rivière-Blanche, à Mulgrave-et-Derry.

Deux hommes et deux femmes, tous âgés dans la cinquantaine, ont été arrêtés lors de cette vaste opération policières. Les suspects ont tous été libérés sous promesse de comparaître au palais de justice de Gatineau. Ils pourraient être accusés de production, trafic et possession dans le but de faire le trafic de stupéfiants.

Durant les perquisitions, les agents de l'ERM ont saisi près de 100 grammes d'une substance qui s'apparente à de la cocaïne, plus de 40 plants de cannabis, une arme à feu et de l'argent comptant.

Des policiers de la Sûreté du Québec et du Service de police de la Ville de Gatineau ont uni leurs efforts pour mener à bien cette enquête lancée en janvier dernier.

Toute personne souhaitant dénoncer un réseau de trafic de stupéfiants peut contacter la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264, rappelle le corps policier provincial.