Les faits divers en bref

Un homme de 25 ans a subi de blessures importantes sur la rue Rideau, à Ottawa, dans la nuit de mercredi à jeudi. Le Service de police d'Ottawa a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances de l'altercation, qui a eu lieu à la hauteur des 400 de la rue Rideau. Des coups de feu ont été rapportés au Service de police d'Ottawa vers 1h20. Un homme a subi de sérieuses blessures et a été transporté à l'hôpital. Les blessures montrent cependant que l'homme a été attaqué par une arme blanche et non par une arme à feu, ce qui signifie que deux incidents se sont produits simultanément, rapporte l'agent Charles Benoit, de la police d'Ottawa. Aucune arrestation n'a été effectuée.

Les agents du Service de police d'Ottawa oeuvrant à l'Aéroport international d'Ottawa auront désormais la possibilité de porter une carabine afin de mieux répondre à toute menace à la sécurité, ont annoncé jeudi le Service de Police d'Ottawa et l'Administration de l'aéroport international d'Ottawa, par communiqué. «Il s'agit d'une mesure autant préventive que proactive, et qui ne découle pas d'une menace ou d'un renseignement particulier, a tenu à assurer le sergent d'état-major de la Police d'Ottawa, Atallah Sadaka. Notre objectif est de renforcer les dispositions existantes en matière de sécurité aéroportuaire.» La carabine fera partie de l'attirail de recours à la force des policiers. «L'Administration de l'aéroport international d'Ottawa s'affaire à assurer le plus haut niveau de sûreté et de sécurité pour chacun des usagers de l'aéroport», a ajouté le président-directeur général de l'Administration de l'aéroport, Mark Laroche.