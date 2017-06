Les faits divers en bref

La limite de vitesse sera réduite sur plusieurs artères importantes de la Petite-Nation, pendant le Rockfest de Montebello. Le ministère des Transports indique que limite de vitesse sera réduite à 70 kilomètres à l'heure sur la route 148, entre Fassett et Papineauville, ainsi que sur la 323, entre l'autoroute 50 et la 148, dans les municipalités de Notre-Dame-de-Bonsecour et de Montebello. Ces modifications seront valides du 22 au 25 juin. Des panneaux seront installés sur le réseau routier pour informer les automobilistes. Les automobilistes qui veulent éviter la congestion sur la 148 et autres routes secondaires seront invités à emprunter les détours mis en place sur l'autoroute 50.