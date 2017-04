Les faits divers, en bref

Une enquête d'un mois de l'unité des gangs de rue et des armes à feu de la police d'Ottawa s'est soldée par l'arrestation de treize individus ainsi que par la saisie de drogues et d'un pistolet Taser. Tôt jeudi, les policiers ont mené une série de perquisitions dans le secteur du 100, rue Beech, dans le quartier Centretown Ouest. Treize personnes ont été interpellées. De la cocaïne, de la marihuana, des médicaments sur ordonnance, du fentanyl en poudre, de la méthamphétamine et du MDA ont été saisis. Un pistolet à impulsion électrique a aussi été confisqué par les policiers. Plusieurs accusations liées à la drogue et aux armes ont été déposées contre neuf individus. Trois autres furent relâchés sans être inculpés, et une personne a été arrêtée en raison de mandats contre elle. La police d'Ottawa n'a divulgué aucun nom pour les besoins de l'enquête qui se poursuit.