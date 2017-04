Les faits divers en bref

Un homme de 35 ans fait face à une kyrielle d'accusations à la suite d'une fusillade survenue tôt jeudi dans la Basse-Ville d'Ottawa. Les policiers ont été appelés à se rendre sur l'avenue Augusta à 2 h 00 après que plusieurs coups de feu eurent été tirés. Ils ont appréhendé un suspect au terme d'une brève poursuite à pied, et une arme fut saisie. Yonis Ismail, d'Ottawa, a été inculpé de port d'arme dans un dessein dangereux, de port illégal d'une arme à feu à autorisation restreinte ou prohibée, d'avoir déchargé une arme à feu avec insouciance, d'omission de se conformer à un engagement et de possession d'une arme à feu prohibée avec munitions, notamment. Personne n'aurait été blessé par les projectiles, a indiqué le Service de police d'Ottawa.

Un homme de 28 ans a été blessé par un projectile d'arme à feu tôt jeudi dans le quartier Overbrook. C'est un membre du personnel de l'hôpital où la victime s'est retrouvée qui a alerté la police. Selon les informations dont disposaient les enquêteurs de la police d'Ottawa, l'homme aurait été atteint par balle sur la rue Prince Albert, vers 1 h 00. Ses blessures ne mettaient pas sa vie en danger. L'enquête se poursuit. L'unité des gangs de rue et des armes demande à quiconque aurait des informations dans ce dossier de communiquer avec elle au 613-236-1222, poste 5050, ou avec Échec au crime.

Un homme était visiblement trop de bonne humeur en saluant les gens, assis sur son capot et buvant du Jack Daniel, lundi, dans le Pontiac. Son bon moment a été de courte durée. Le résident de la municipalité de Pontiac a été arrêté par la police de la MRC des Collines. « Assis sur son capot, il saluait les passants d'une main, bouteille de "Jack" dans l'autre », a raconté le sergent Martin Fournel. À l'arrivée des policiers, il avait fui dans son véhicule. L'homme de 62 ans a été arrêté plus loin pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et des accusations criminelles ont été déposées. Son véhicule a été remisé.